



На Хэллоуин в благотворительном магазине продавали человеческий череп

Во Флориде в городе Норт-Форт-Майерс один из покупателей благотворительного магазина обнаружил в хэллоуинском отделе человеческий череп.



Покупатель, который оказался антропологом, заподозрил среди товаров необычную находку. По словам шерифа округа Ли Кармина Марсено, прибывшая полиция подтвердила, что череп действительно принадлежал человеку.



Владелец магазина утверждает, что череп находился в складском помещении, купленном им несколько лет назад, передает "Голос Америки".



Правоохранительные органы работают вместе с отделом судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить детали находки.