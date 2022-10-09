



Минфин США выделит казначейский кредит $1 млрд для Фонда чистых технологий

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила о предоставлении кредита в размере 950 миллионов долларов Фонду чистых технологий (CTF), многостороннему фонду, который помогает развивающимся странам ускорить переход от ископаемого топлива к чистой энергии.



По словам Минфина, этот вклад, первый в своем роде от Министерства финансов США, выполняет обещание, данное США на саммите Большой семерки в 2021 году вместе с другими странами G7.



"Мы стремимся к нулевой чистой экономике к 2050 году", — сказала Йеллен в своем выступлении в Центре глобального развития, назвав изменение климата "экзистенциальной угрозой для нашей планеты".



"Мы также должны помочь развивающимся странам отказаться от углеродоемких источников энергии и расширить доступ к чистой энергии", — сказала она, добавив, что администрация Байдена по-прежнему привержена увеличению международного финансирования борьбы с изменением климата до более чем 11 миллиардов долларов к 2024 году.



В своем заявлении помощник министра финансов по международной торговле Алексия Латортю назвала этот кредит "сильным авансовым платежом" в рамках обещания президента Джо Байдена в рамках G7 и заявила, что он отражает постоянную поддержку США стран с формирующимся рынком по мере их перехода от ископаемого топлива.



Кредит будет использован для поддержки обязательств США в области климата, включая Just Energy Transition Partnerships (JETP), а также для финансирования проектов CTF, разработанных многосторонними банками развития совместно с Южной Африкой, Индонезией, Индией и Филиппинами, поскольку они ускоряют переход от угля. .



Деньги США могли бы финансировать установку нового оборудования для возобновляемых источников энергии, вывод из эксплуатации старых угольных электростанций и различные программы поддержки, которые способствуют новым инвестициям и занятости в сообществах, затронутых переходом к энергетике, заявило Министерство финансов.



Йеллен, которая также призвала к реформам многосторонних банков развития, выступила в преддверии ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые состоятся на следующей неделе.



Южная Африка, Индия, Индонезия и Филиппины в прошлом году стали первыми получателями программы Accelerating Coal Transition (ACT), разработанной CTF.



На четыре страны приходится 15% глобальных выбросов, связанных с углем, самым грязным ископаемым топливом. Более быстрое сокращение их выбросов поможет глобальным усилиям по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году.



CTF является одним из двух многосторонних донорских трастовых фондов, созданных в рамках Климатических инвестиционных фондов (CIF), инициативы, созданной крупнейшими экономиками мира в 2008 году, чтобы помочь более бедным странам быстрее перейти к низкоуглеродной экономике.



"Благодаря этому новому вкладу Соединенные Штаты помогают создавать новые рабочие места, новые устойчивые рынки, сокращая выбросы и тем самым обеспечивая наше общее климатическое будущее", — заявила в своем заявлении генеральный директор CIF Мафальда Дуарте.

