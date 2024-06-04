



Миллиардеры поддерживают Трампа после признания его вины в суде

Сверхбогатые доноры-республиканцы поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа после исторического судебного процесса и вынесения решения по его вине.



Трамп, кандидат от республиканцев на выборах в Белый дом в ноябре этого года, был признан виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия денег, выплаченных бывшей звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.



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Хотя он отставал от Джо Байдена и демократов по сбору средств, обвинительный вердикт вдохнул новую жизнь в его предвыборную борьбу: его кампания объявила, что собрала почти 53 млн долларов всего за 24 часа после вынесения решения.



Ожидается, что на этой неделе израильско-американская миллиардерша Мириам Адельсон объявит о многомиллионной помощи кампании Трампа.



По сообщениям американских СМИ, госпожа Адельсон сделает пожертвование в комитет политических действий под названием Preserve America. Комитеты политических действий могут тратить неограниченные суммы денег на поддержку кандидатов на выборные должности.



Хотя неясно, сколько она планирует потратить, Politico и другие американские новостные издания сообщили, что этот взнос, как ожидается, превысит сумму в 90 миллионов долларов, пожертвованную миссис Адельсон и ее покойным мужем Шелдоном в Preserve America перед выборами 2020 года.

