Новости » Новости США
Маск пожертвовал "значительную сумму" на кампанию Трампа
13.07.2024 13:30 MIGnews.com

Маск пожертвовал "значительную сумму" на кампанию Трампа

Миллиардер Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В сообщении не указывается, сколько Маск пожертвовал, но говорится, что "значительная сумма" была передана группе под названием America PAC.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В отчете нет ответа ни от Маска, ни от Трампа, ни от America PAC.

Bloomberg также цитирует анонимные источники, утверждающие, что миллиардеры-республиканцы Кен Гриффин и Пол Сингер, критиковавшие Трампа в прошлом, встречались с кандидатом в президенты, чтобы обсудить пожертвования на его кампанию.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы