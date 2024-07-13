



Маск пожертвовал "значительную сумму" на кампанию Трампа

Миллиардер Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



В сообщении не указывается, сколько Маск пожертвовал, но говорится, что "значительная сумма" была передана группе под названием America PAC.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В отчете нет ответа ни от Маска, ни от Трампа, ни от America PAC.



Bloomberg также цитирует анонимные источники, утверждающие, что миллиардеры-республиканцы Кен Гриффин и Пол Сингер, критиковавшие Трампа в прошлом, встречались с кандидатом в президенты, чтобы обсудить пожертвования на его кампанию.

