



Ллойд Остин высказался против украинских атак на НПЗ России

Этими заявлениями США ставит себя в весьма неприглядное положение. Обещанную Украине помощь и поддержку уже высказывают только на словах. Пакет военной помощи Украина ждет от Конгресса уже полгода.



Как только прозвучало заявление недовольства США о якобы нарушающейся ситуации в сфере энергетики, Президент Украины Владимир Зеленский мгновенно отреагировал, заявив, что эти атаки Украина совершает своими силами и средствами.



Заявление американцев о том, что им “не нравятся атаки на Россию” на фоне беспрерывно льющейся крови в Украине прозвучали столь странно, что кажутся какими-то случайными помехами в эфире. Ведь это не может быть правдой. Украине более двух лет не давали возможности перенести войну на территорию врага, как о том говорит военная доктрина. По сути Украина, обороняясь, два года теряла людей и территории. А теперь, оказывается, оружие мы вам не дадим, хотя, может и дадим, но в кредит, а российскую военную инфраструктуру трогать нельзя. Серьезно?



Сто не задействованных никак систем Patriot, но истекающей кровью Украине не дадут ни одной. То тут то там возникают разные новые Орбаны, Фицо и еще желающие высыпать на землю кровью политое зерно Украины.



Сам Остин объяснил свое выступление так: “Эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия”.



Вообще-то НПЗ и являются этими целями. Это же не многоэтажки в украинских городах.



Сенатор-республиканец Том Коттон в ответ на слова Остина заявил, что позиция Остина обусловлена политическими причинами. “Мне кажется, что администрация [президента США Джо] Байдена не хочет, чтобы цены на газ росли в год выборов”, — отметил Коттон. В начале апреля госскекретарь США Энтони Блинкен также напомнил, что Вашингтон не поддерживает удары ВСУ по российской территории.

