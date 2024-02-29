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Лидер республиканцев в Сенате уйдет в отставку
29.02.2024 04:35 Алина Груднева

Лидер республиканцев в Сенате уйдет в отставку

Лидер от республиканцев Митч МакКоннелл, которому на прошлой неделе исполнилось 82 года, собирается уйти в отставку.

По данным AP, он покинет свой пост в ноябре после исторического срока - почти два десятка лет.

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"Один из самых недооцененных жизненных талантов - знать, когда пришло время переходить к следующей главе жизни... Поэтому я стою перед вами сегодня, чтобы сказать, что это будет мой последний срок на посту лидера республиканцев в Сенате", - сказано в его заметке перед выступлением, которая оказалась в распоряжении журналистов.

В последний раз МакКоннелла переизбрали в Сенат в 2020 году. Он был одним из двух десятков республиканцев, которые проголосовали за последний пока пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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