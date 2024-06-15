



Корреспондент Politico написала Симоньян

Видимо, американская журналистка надеялась, что если она пишет директору телеканала, то это будет приличный и воспитанный человек. Симоньян ответила корреспондентке в своем телеграм-канале.



'Здравствуйте, я корреспондент Politico в Вашингтоне, округ Колумбия. Пишу по поводу заявлений со стороны США, Великобритании и Канады, что RT якобы стоит за попытками подорвать доверие к предстоящим президентским выборам в Молдове, как было упомянуто в пресс-релизе Госдепартамента США:



"Политическое вмешательство России в предстоящие выборы в Молдове идет уже давно. Например, сотрудники финансируемого государством СМИ RT уже несколько лет с согласия российского правительства оказывают прямую поддержку беглому молдаванину Илану Шору".



Может ли RT предоставить комментарий по этому поводу? Ответ нужен как можно скорее.



С уважением, Мэгги Миллер'.



Уважаемая Мэгги, 2024-й — год выборов во многих странах. У нас еще много дел. Нет времени на комментарии.







