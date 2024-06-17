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Ген.хирург США призвал к предупреждающим ярлыкам в соцсетях
17.06.2024 18:32 MIGnews.com

Ген.хирург США призвал к предупреждающим ярлыкам в соцсетях

Генеральный хирург США Вивек Мерти призвал добавить предупреждающий ярлык в приложения для социальных сетей в качестве напоминания о том, что эти платформы причиняют вред молодым людям, особенно подросткам.

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В понедельник Мерти написал в газете New York Times, что предупреждающая надпись сама по себе не сделает социальные сети безопасными для молодежи, но она может повысить осведомленность и изменить поведение, как показывают результаты исследований табачных изделий. Конгресс США должен принять закон, требующий введения такой предупреждающей надписи.
 

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