



Ген.хирург США призвал к предупреждающим ярлыкам в соцсетях

Генеральный хирург США Вивек Мерти призвал добавить предупреждающий ярлык в приложения для социальных сетей в качестве напоминания о том, что эти платформы причиняют вред молодым людям, особенно подросткам.



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В понедельник Мерти написал в газете New York Times, что предупреждающая надпись сама по себе не сделает социальные сети безопасными для молодежи, но она может повысить осведомленность и изменить поведение, как показывают результаты исследований табачных изделий. Конгресс США должен принять закон, требующий введения такой предупреждающей надписи.

