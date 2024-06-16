



Трамп обвиняет иммигрантов в краже рабочих мест

Дональд Трамп обвиняет иммигрантов в краже рабочих мест и государственных ресурсов, обращаясь к чернокожим избирателям и убежденным консерваторам в Мичигане.



"Люди, пересекающие границу, - все эти миллионы людей - наносят огромный вред нашему чернокожему населению и нашему латиноамериканскому населению", - говорит Трамп ликующей многотысячной толпе консервативных активистов, собравшихся в огромном зале съездов.



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"Они не люди. Они - животные", - говорит он позже, имея в виду членов жестоких иммигрантских банд.



Немногие штаты могут иметь большее значение в ноябре, чем Мичиган, в котором Байден победил с перевесом менее чем в 3 процентных пункта четыре года назад. И немногие группы избирателей имеют большее значение для демократов, чем афроамериканцы, которые составляли костяк политической базы Байдена в 2020 году. Но сейчас, менее чем за пять месяцев до дня выборов, чернокожие избиратели выражают скромные признаки разочарования в 81-летнем демократе.

Трамп, которому в пятницу исполнилось 78 лет, борется за то, чтобы воспользоваться своим очевидным преимуществом.



Он утверждает, что чернокожая община "страдает" от иммигрантов, находящихся в стране нелегально.



"Они захватывают ваши рабочие места", - говорит он.



Тем временем демократы предлагают конкурирующую точку зрения.



"Дональд Трамп очень опасен для Мичигана, опасен для Америки и опасен для чернокожих людей", - говорит губернатор Мичигана Гарлин Гилкрист II, афроамериканец. Он называет "оскорбительным" выступление Трампа на конференции Turning Point.



Трамп утверждает, что может привлечь больше чернокожих избирателей благодаря своей экономической идее и идее безопасности границ, а также тому, что обвинения в тяжких преступлениях делают его более понятным.



Выступая в церкви в Детройте в субботу днем, Трамп неоднократно клялся "вернуть автомобильную промышленность", отмечая при этом, что "преступность наиболее распространена именно здесь, в афроамериканских общинах".

