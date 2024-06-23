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Трамп решил, кто будет его замом в случае победы на выборах
23.06.2024 10:02 Алина Груднева

Трамп решил, кто будет его замом в случае победы на выборах

Дональд Трамп определился с человеком, которого назначит на должность вице-президента в случае победы на президентских выборах.

По данным NBC, об этом он сообщил журналистам.

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Ожидается, что он раскроет личность своего потенциального заместителя в этот четверг.

Среди возможных кандидатов: Элиз Стефаник, сенатор Марко Рубио, губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам, бывший посол США в ООН Никки Хейли и сенатор Тим Скотт.

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