



Трамп решил, кто будет его замом в случае победы на выборах

Дональд Трамп определился с человеком, которого назначит на должность вице-президента в случае победы на президентских выборах.



По данным NBC, об этом он сообщил журналистам.



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Ожидается, что он раскроет личность своего потенциального заместителя в этот четверг.



Среди возможных кандидатов: Элиз Стефаник, сенатор Марко Рубио, губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам, бывший посол США в ООН Никки Хейли и сенатор Тим Скотт.