



Конгрессмен Надлер раскритиковал Трампа: ваш антисемитизм очевиден

Член палаты представителей Джерри Надлер (демократ от Нью-Йорка) в понедельник, 18 сентября раскритиковал Дональда Трампа после того, как он напал на либеральных евреев в посте на своей платформе Truth в Рош ха-Шана.



“Будем надеяться, что вы извлекли уроки из своей ошибки и сделаете лучший выбор в будущем! С Новым годом!” – говорилось в нем. “Просыпайтесь, овцы. Какой нацист/антисемит когда-либо делал это для еврейского народа или Израиля?”



Под “поздравлением” Трамп перечислил несколько достижений за время его президентства для Израиля и еврейского народа, заявив, что “президент, который сделал все это для евреев, не может быть антисемитом”.



В ответ Надлер обвинил бывшего президента в антисемитизме.



“В следующий раз, когда вы нападете на американских евреев, подумайте дважды, прежде чем делать это в один из наших самых святых дней. Ваш антисемитизм очевиден, громок и ясен. И ваш страх перед сторонниками демократии здесь и в Израиле проявляется потому, что вы любите авторитаризм”, – написал Надлер в твите.