



Кирби оценил попытки Путина использовать холод как оружие

Попытки лидера РФ Владимира Путина использовать холод как оружие "совершенно отвратительны"... Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



"Путин использовал пищу и страх как оружие. Сейчас он использует холодную погоду, чтобы попробовать поставить украинский народ на колени. Когда вы посмотрите на то, что он атакует, это почти вся гражданская инфраструктура. Совершенно отвратительно то, что он делает последние несколько недель. Не то чтобы он не был подлым раньше…это попытка поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить украинские вооруженные силы на колени", – отметил он.



США работают с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы найти запасные части, оборудование, трансформаторы, материалы, которые понадобятся Украине для возобновления поставок электроэнергии на большей части Украины, добавил Джон Кирби.