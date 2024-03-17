



Кампания Байдена собрала более 53 миллионов долларов в феврале

Кампания по переизбранию президента США Джо Байдена собрала более 53 миллионов долларов в феврале и имеет в своем распоряжении 155 миллионов долларов, собрав наибольшее количество средств на низовом уровне с начала кампании.



Февральские сборы были сделаны незадолго до того, как Байден стал кандидатом от Демократической партии в марте, и до того, как он собрал 10 миллионов долларов за 24 часа после своего пламенного обращения "О положении дел в стране".



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Около 1,3 миллиона людей сделали почти 3,4 миллиона взносов, и 97 % пожертвований были меньше 200 долларов, говорится в заявлении кампании Байдена, которая опубликовала цифры в воскресенье, 17 марта.



В феврале Байден совершил поездку по Калифорнии и принял участие в сборе средств в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Оппозиция Дональду Трампу, который выиграл номинацию от Республиканской партии мотивировали людей делать пожертвования.

