



Колумбийский университет будет отстранять от учебы пропалестинских студентов

Пропалестинские демонстрации в Колумбийском университете начали приостанавливать после игнорирования ультиматума о разгоне.



Руководство учебного заведения потребовало, чтобы кампус был очищен от палаток к 14:00 по местному времени.



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В противном случае студентам пригрозили дисциплинарными взысканиями.



"Эта отвратительная тактика запугивания ничего не значит по сравнению со смертью более 34 тысяч палестинцев. Мы не сдвинемся с месте до тех пор, пока университет не выполнит наши требования или пока нас не уберут отсюда силой", - ответили организаторы протестов.



Через несколько часов после этого заявления вице-президент учебного заведения по связям с общественностью Бен Чанг объявил, что начались отстранения студентов. По его словам, учащихся предупредили, что они будут отстранены от занятий, лишены права завершить семестр и им будет ограничено посещение всех академических, жилых и развлекательных помещений.

