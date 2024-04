В Техасском университете задержали 100 участников про-палестинской демонстрации

В Техасском университете в Остине задержали по меньшей мере 100 пропалестинских протестующих.



По данным Austin American-Statesman, демонстранты после этого переместились к тюрьме округа Трэвис, требуя из освобождения.



Ожидается, что задержанным будут предъявлены обвинения. По словам адвоката, рассмотрено только 25 дел. Обвинения могут включать в себя препятствование аресту и нападение.



В настоящее время их обвинили только в преступном посягательстве на территорию. Что примечательно, буквально на прошлой неделе аналогичное обвинение было предъявлено 57 протестующим. В итоге, прокуратура их сняла из-за отсутствия оснований.



Теперь у полиции есть сутки, чтобы представить письменные показания относительно причин для ареста.



No encampments will be allowed.



Instead, arrests are being made. https://t.co/GlmMXxAuqY