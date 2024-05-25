



Изгнанный из Китая бизнесмен украл в США $1 млрд

Китайский бизнесмен в изгнании Майлз Гуо выманил у своих последователей более 1 миллиарда долларов после того, как власти Китая арестовали его собственность, заявил федеральный прокурор, когда в Нью-Йорке начался суд по делу о мошенничестве Гуо.



Помощник прокурора США Мика Фергенсон рассказал присяжным, что Гуо, который был застройщиком недвижимости в Китае и переехал в Нью-Йорк, приобрел популярность в Интернете благодаря видеороликам с критикой китайского правительства.



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После того как власти Китая и Гонконга в ответ арестовали его активы, Гуо начал предлагать своим последователям мошеннические инвестиции, сказал Фергенсон.



"Майлз Го провернул простую аферу в грандиозных масштабах. Он вел образ жизни миллиардера, используя деньги, украденные у людей, которых он обманывал и обманывал", - сказал Фергенсон.



Манхэттенское жюри из 12 человек будет рассматривать обвинения в том, что Гуо использовал свое активное присутствие в Интернете и сотни тысяч подписчиков для получения средств, которые он тратил на себя и свою семью.

