



"И одна жертва - слишком много". Травма ученика, переспавшего с учительницей

32-летняя Роуз Уильямс, учительница в школе штата Северная Каролина, США, переспала со своим учеником. Скандал произошёл через неделю после устройства преподавателя в учебное заведение. Отмечается, что ранее учительница уже работала в этой школе, но в начале этого года учительница решила попробовать поработать в другом заведении. В ноябре преподаватель вернулась в старую школу.



Через неделю после возвращения стало известно, что преподавательница занялась сексом со своим учеником. О преступлении стало известно местном шерифу, который задержал нарушительницу по обвинению в «недозволенных отношениях». Сейчас девушка отпущена на свободу под залог в 40 000 долларов. По словам следователей, преступная связь происходила вне территории школы, на частной квартире Уильямс.



Детский психиатр доктор Хелен Эггер говорит, что одна жертва - это слишком много.



"Все мы, взрослые, расстраиваемся, когда слышим эти истории", - сказала Эггер.



По словам Эггер, эти действия не только нарушают профессиональные обязанности педагогов, но и оставляют в наследство ребенку травму.



"Проблемы со сном, замкнутость ребенка, вспышки гнева, депрессия, суицидальность", - перечисляет Эггер страдания жертвы.



