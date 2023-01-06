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Хиллари Клинтон начинает новую карьеру
06.01.2023 20:32 Ольга Белозерова

Хиллари Клинтон начинает новую карьеру

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон собирается начать свою новую карьеру в  престижном Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Об этом сообщила газета Columbia Spectator со ссылкой на электронное письмо президента университета Ли Боллинджера.

Сообщается, что Клинтон официально вступит в должность в феврале и будет работать профессором практики в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета (SIPA) и президентским научным сотрудником Columbia World Projects.

"Начиная с 2023-24 учебного года, у студентов будет возможность взаимодействовать с ней и учиться у нее в классе, используя ее беспрецедентный опыт во внешней и внутренней политике", - сказала декан SIPA Керен Яхри-Майло.

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