



Хиллари Клинтон начинает новую карьеру

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон собирается начать свою новую карьеру в престижном Колумбийском университете в Нью-Йорке.



Об этом сообщила газета Columbia Spectator со ссылкой на электронное письмо президента университета Ли Боллинджера.



Сообщается, что Клинтон официально вступит в должность в феврале и будет работать профессором практики в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета (SIPA) и президентским научным сотрудником Columbia World Projects.



"Начиная с 2023-24 учебного года, у студентов будет возможность взаимодействовать с ней и учиться у нее в классе, используя ее беспрецедентный опыт во внешней и внутренней политике", - сказала декан SIPA Керен Яхри-Майло.