



The Hill: Демократы не будут голосовать за отставку Майка Джонсона

Похоже, угрозам Марджори Тейлор Грин суждено остаться угрозами.



Член Палаты представителей США, принадлежащий Демократической партии, Джаред Московиц заявил, что демократы будут скорее спасать спикера Майка Джонсона, нежели топить, если Марджори Тейлор Грин вынесет на голосование вопрос об его отстранении.



Напомним, что именно из рядов республиканцев раздавались угрозы о том, что Джонсона подадут на отстранение в случае голосования пакета помощи для Украины.



На прошлой неделе президент Байден подписал пакет чрезвычайного финансирования на $95 млрд, включающий $61 млрд для Украины. Ну, а спикер Джонсон заявил, что никуда не уйдет.

