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Харрис встретится с Ганцем
04.03.2024 19:59 MIGnews.com

Харрис встретится с Ганцем

Вице-президент США Камала Харрис примет у себя члена военного кабинета министров Израиля Бенни Ганца

Встреча состоится после того, как Харрис решительно призвал к временному прекращению огня в Газе, которое, по словам представителей администрации США, остановит боевые действия по меньшей мере на шесть недель, а также усилил давление на Израиль, чтобы тот не препятствовал доставке помощи, которую работники пытаются доставить в регион. Белый дом выступал за эту рамочную сделку в течение нескольких недель.

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"Учитывая огромные масштабы страданий в Газе, необходимо немедленное прекращение огня, по крайней мере, на ближайшие шесть недель, и именно это сейчас стоит на повестке дня", - заявила Харрис. "Это позволит освободить заложников и доставить значительный объем помощи".
 

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