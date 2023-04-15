



Гвардейцу ВВС США предъявлены обвинения в утечке военной информации

В пятницу 21-летнему военнослужащему Национальной гвардии США, обвиняемому в утечке в сеть совершенно секретных данных военной разведки, было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов.



Джек Дуглас Тейшейра из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, который был арестован агентами ФБР в своем доме в четверг, впервые появился в переполненном федеральном суде в коричневом комбинезоне цвета хаки.



На слушаниях главный федеральный прокурор Бостона по национальной безопасности Надин Пеллегрини потребовала задержать Тейшейру до суда, и слушание по делу о задержании было назначено на среду.



Во время краткого судебного разбирательства Тейшейра мало что сказал, ответив “да” на вопрос, понимает ли он свое право хранить молчание.



Судья сказал, что он имеет право быть представленным федеральным государственным защитником, и назначил его.



После слушания трое членов семьи Тейшейры покинули здание суда, а группа репортеров преследовала их несколько кварталов. Они сели в машину, не сделав никаких комментариев.



В уголовном иске, обнародованном в пятницу, Тейшейра обвиняется по одному пункту обвинения в нарушении Закона о шпионаже, связанном с незаконным копированием и передачей конфиденциальных материалов защиты, и по второму обвинению, связанному с незаконным перемещением материалов защиты в несанкционированное место.



Осуждение по обвинению в шпионаже влечет за собой до 10 лет лишения свободы.



Обвинения пока связаны только с одним просочившимся документом — секретной записью, в которой описывалось состояние российско-украинского конфликта и содержалась информация о передвижении войск в конкретную дату.



Эксперты ожидают новых обвинений по мере того, как следователи изучают каждый просочившийся документ. Тейшейра также может столкнуться с большим количеством подсчетов в зависимости от того, сколько раз он отдельно загрузил и передал каждый документ.



В заявлении под присягой агент ФБР заявил, что Тейшейра с 2021 года имеет сверхсекретный допуск к секретным данным, а также имеет секретный доступ к другим строго засекреченным программам.



По данным ФБР, с мая 2022 года Тейшейра служил летчиком первого класса E-3 в Национальной гвардии ВВС и находился на базе ВВС Национальной гвардии Отис в Массачусетсе.



Один из насущных вопросов заключается в том, почему 21-летний национальный гвардеец имеет такой высокий уровень допуска. Этим вопросом сейчас должно заняться министерство обороны США.



Агентство Reuters изучило более 50 документов с пометками “Секретно” и “Совершенно секретно”, но не проверило их подлинность независимо. Количество просочившихся документов, вероятно, превышает 100.







