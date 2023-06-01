



Госдепартамент подтвердил, что ПА продолжает платить за убийства террористам

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф в среду подтвердила, что Палестинская администрация продолжает выплачивать террористам и семьям террористов, убивших американцев и израильтян, так называемую “плату за убийство”.



Выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям по бюджетным запросам администрации Байдена для Ближнего Востока, сенатор Тед Круз спросил Лиф об отчете, направленном в Конгресс в пятницу, о несоблюдении палестинцами закона Тейлора-Форса, который запрещает США финансировать Палестинскую автономию до тех пор, пока она поддерживает свою программу “плати за убийство”.



“Мы работаем над тем, чтобы положить конец плате за убийство. Точка”, – сказал Лист. На вопрос, добилась ли администрация успеха, Лиф ответила: “Пока нет”.



Палестинская администрация производит официальные выплаты палестинским заключенным, содержащимся в израильских тюрьмах, семьям “мучеников”, погибших в результате нападений на израильтян, и раненым палестинским боевикам. Точный размер программы оспаривается, но, по данным Иерусалимского центра по связям с общественностью, израильского аналитического центра, он составляет около 300 миллионов долларов в год, или почти 10% всего бюджета Палестинской администрации. Выплаты выше средней заработной платы палестинцев, что еще больше стимулирует террористические атаки.



Поскольку выплаты зависят от продолжительности заключения, такой террорист, как Хаким Авад, убивший пятерых израильских гражданских лиц, в том числе троих детей, может рассчитывать на получение почти 2 миллионов долларов, пока он отбывает свой 130-летний срок, в качестве награды за свои действия от палестинской власти.



Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас неоднократно отвергал призывы прекратить выплаты, закрепленные в палестинском законодательстве.

Круз сообщил, что, хотя администрация Байдена согласна с тем, что “Организация освобождения Палестины” является террористической группой, администрация продолжает взаимодействовать с их руководством.



“Вы отправили отчет в Конгресс, в котором официально подтверждается, что Палестинская администрация и ООП не выполнили юридические требования о прекращении выплат за террористические акты против граждан Израиля и США”, – сказал Круз. “Теперь публично администрация защищает взаимодействие с террористами. Они платят террористам за убийство американцев и израильтян. Эта администрация привозит лидеров террористов в Вашингтон, приглашает их на коктейльные вечеринки, чтобы выпить и поужинать с политическими лидерами”.



Хотя Лиф подтвердила неспособность администрации прекратить программу “плати за убийство”, она отрицает, что помощь США в размере 150 миллионов долларов, предоставленная палестинцам в прошлом году, пошла на пользу Палестинской администрации или ООП.



“Мы полностью соблюдаем Закон Тейлора-Форса. Никакие деньги не идут палестинским властям”, – утверждает она.



Лиф говорит, что среди бенефициаров помощи США есть “организации гражданского общества, призванные привлечь к ответственности Палестинскую администрацию”, и что процедуры проверки используются для предотвращения финансирования США террористических организаций.



Республиканцы задаются вопросом, нарушает ли администрация Байдена “дух, если не букву” Закона Тейлора о силе, оказывая помощь таким организациям, как БАПОР, не подпадающие под действие закона, но обеспечивают финансирование здравоохранения и образования, которое в противном случае пришлось бы финансировать Палестинской администрации.



Лиф отметила, что взаимодействие с ООП, которая признана Конгрессом террористической организацией, по-прежнему важно для национальной безопасности, и поэтому в октябре были отменены санкции, запрещающие поездки лидеров ООП в США.



“У нас есть полномочия отменить эти санкции в национальных интересах, поэтому мы привезли делегацию сюда, в Соединенные Штаты, для обсуждения”, – сказала она. “Это пойдет на пользу ряду наших интересов, которые, честно говоря, касаются безопасности Израиля”.



Отвечая на вопрос о расширении соглашений Авраама для включения Саудовской Аравии, Лиф предостерегла от веры в “преувеличенные сообщения СМИ”, но подчеркнула, что мир между Израилем и Саудовской Аравией остается целью администрации Байдена.



“Пресса, особенно в израильская, просто наэлектризована идеей, что Саудовская Аравия может пойти на этот шаг”, – ответила она. “Несомненно, наша конечная цель – объединить Саудовскую Аравию и Израиль. Мы хотели бы, чтобы весь регион шел в этом направлении”.