



Генерал в отставке призывает “ответить” прокси-иранским группировкам

Постоянные атаки террористических группировок на американские военные базы на Ближнем Востоке вызывают волну возмущения в военных кругах США. Сдержанная политика Белого дома понятна - никто не хочет брать на себя ответственность за расширение конфликта в Ближневосточном регионе.



Генерал в отставке Фрэнк Маккензи, который возглавлял силы США на Ближнем Востоке до выхода в отставку в 2022 году сделал ряд прямых заявлений, призывая США к более понятному для Тегерана ответу - к силовому решению. И ситуация с хути в Красном море и атаки террористов на базы США в Ираке и Сирии - все это результат бездействия США.



“Даже до атаки ХАМАСа 7 октября иранские силы наносили ракетные удары и удары беспилотников по нашим базам по всему региону, действуя через доверенных лиц, что давало им определенную степень отрицания”, — пишет он в статье в Wall Street Journal. “Наш ответ всегда был предварительным, чрезмерно сигнальным и несфокусированным”.



“Чтобы перезагрузить сдерживание, мы должны применить насилие, которое Тегеран понимает”, — пишет Маккензи.



В то же время, вице-адмирал Брэд Купер на вопрос, может ли коалиция Operation Prosperity Guardian защищать морские пути Красного моря нанести удары по позициям хути, чтобы пресечь атаки на корабли, ответил что эта коалиция из 22 стран предназначена исключительно для обороны.



“Все, что происходит за пределами оборонительного аспекта этой операции, — это совершенно другая операция”, — говорит он.