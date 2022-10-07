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Филадельфия извинилась за эксперименты над темнокожими заключенными
07.10.2022 19:53 Ольга Белозерова

Филадельфия извинилась за эксперименты над темнокожими заключенными

Город Филадельфия извинился за неэтичные медицинские эксперименты, которые проводились в основном над темнокожими заключенными в тюрьме Холмсбург с 1950-х по 1970-е годы.

Как сообщает Associated Press, этот шаг последовал после того, как общественные активисты и семьи некоторых из этих заключенных потребовали официальных извинений.

В прошлом город разрешил исследователю из Пенсильванского университета доктору Альберту Клигману провести дерматологические, биохимические и фармацевтические эксперименты, в ходе которых около 300 заключенных преднамеренно подверглись воздействию вирусов, грибков, асбеста и химических веществ. 

Большинство экспериментов были проведены над темнокожими заключенными, многие из которых ожидали суда и пытались накопить деньги на залог. Также среди них были неграмотные.

Мэр Филадельфии Джим Кенни сказал в извинениях, что в экспериментах использовалось уязвимое население, и влияние этого медицинского расизма распространилось на поколения.

"Без каких-либо оправданий мы официально приносим искренние извинения тем, кто подвергся этому бесчеловечному и ужасающему насилию. Мы также сожалеем, что потребовалось слишком много времени, чтобы услышать эти слова", - заявил Кенни. 

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