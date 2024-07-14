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ФБР: стрельба в Батлер - покушение на Трампа, у стрелявшего нет документов
14.07.2024 07:22 Аркадий Бочаровский

ФБР: стрельба в Батлер - покушение на Трампа, у стрелявшего нет документов


У подозреваемого в стрельбе на митинге Дональда Трампа в Батлер, Пенсильвания,  не было удостоверения личности, сообщают многочисленные источники в правоохранительных органах. Стрелок мертв.

ФБР назвало стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа в субботу вечером покушением на убийство.

"Сегодня вечером произошло то, что мы называем покушением на убийство нашего бывшего президента Дональда Трампа. Это все еще активное место преступления", - сказал Кевин Роджек, специальный агент, возглавляющий полевой офис ФБР в Питтсбурге, выступая на пресс-конференции в Батлере, штат Пенсильвания.

Он сказал, что власти "лихорадочно работают, пытаясь установить личность того, кто это сделал, и любые мотивы, по которым это было сделано", и попросил общественность сообщать любую информацию, которая может помочь.

По его словам, ФБР направило агентов следственных органов, группы реагирования на улики и других сотрудников со всей страны.

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