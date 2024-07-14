



Эксперты шокированы тем, что крыша с которой стреляли в Трампа не охранялась





Два бывших агента ФБР выразили удивление тем, что крыша здания, с которой снайпер произвел несколько выстрелов на митинге Трампа, не была охраняемой, учитывая, насколько близко она находилась к сцене.



Анализ CNN показал, что крыша находилась примерно в 120-150 метрах от Трампа.



ФБР идентифицировало стрелка как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Он был убит агентами Секретной службы.



Стив Мур, специальный агент ФБР в отставке, который два года работал контрснайпером, сказал CNN, что крышу следовало охранять.



Другой отставной полевой агент ФБР, Бобби Чакон, также сказал CNN в воскресенье, что удивлен тем, что никто не охранял крышу, которую он назвал "идеальным местом для отдыха".



"Это здание... самое близкое к месту, где находилась сцена. Я потрясен, что на крыше никого не было", - сказал Чакон.



Мур сказал, что "тот факт, что кто-то позволил этой крыше остаться без наблюдения и охраны", мог быть недостатком в планировании или исполнении.



"Они могли учитывать эту крышу, и, возможно, что-то случилось при планировании или при выполнении плана, когда она осталась без охраны", - сказал он.



Хотя агенты Секретной службы могли быть предупреждены о местонахождении стрелка, у них мог быть "очень плохой обзор", добавил Мур.



Вы не можете просто сказать: "О, там кто-то на крыше" и выстрелить в него", - сказал Мур. Они будут смотреть, ждать, пока не увидят оружие". Проблема в том, что в том месте, на крыше, его могла прикрывать небольшая стена, скрывая его".



Мур говорит, что в результате стрельбы ожидает "радикальных изменений" в процедурах безопасности, включая расширение периметров и более тщательную охрану мест проведения митингов.