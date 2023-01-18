



Экс-звезда НФЛ подозревается в похищении человека

Бывший игрок НФЛ Джеррелл Пау был арестован в Миссисипи после предполагаемого похищения человека.



Тюремные записи из Центра задержания округа Мэдисон в Миссисипи показывают, что 35-летний Пау был арестован в четверг примерно в 19:30 полицейским управлением Риджленда и обвинен в похищении человека. Об этом сообщает ABC News.



Как отмечается, мужчина сообщил в полицию, что его похитили и заставили снять деньги. По делу проходит еще один подозреваемый - Гэвин Бейтс, 35 лет, из Калифорнии.