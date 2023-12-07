



Экс-спикер Палаты представителей США объявил о завершении карьеры

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти объявил о завершении политической карьеры до конца текущего года.



Об этом республиканец, который был конгрессменом в течение 17 лет, написал в своей статье для The Wall Street Journal.



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"Я и представить себе не мог, что меня ждет такое путешествие, когда впервые поднялся на ринг. Я ухожу, зная, что оставил все cилы на поле - как всегда, с улыбкой на лице. И, оглядываясь назад, я бы не хотел, чтобы все было иначе", - подчеркнул Маккарти.



Маккарти был спикером Палаты представителей девять месяцев. Его отстранили после того, как он поддержал временный бюджет, который, в конечном итоге, позволил избежать шатдауна, не введя при этом никаких сокращений расходов или изменений в пограничной безопасности.