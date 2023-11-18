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Экс-советник Трампа: Иран не испугался
18.11.2023 18:32 Алина Груднева

Экс-советник Трампа: Иран не испугался

Бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена из-за бездействия на фоне участившихся атак на американские военные базы в Ираке и Сирии.

Соответствующий комментарий Роберт О'Брайен предоставил журналистам  POLITICO в кулуарах Форума международной безопасности.

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Он обвинил Байдена в неспособности предотвратить десятки атак, совершенных поддерживаемыми Ираном боевиками. Ответные удары американцев в Сирии он назвал "парой незначительных уколов".

"Атаки на американские войска продолжаются. Иран не испугался, их доверенные лица не сдерживаются. Мы делаем недостаточно для защиты наших войск, необходимо сделать больше", - считает О'Брайен
 

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