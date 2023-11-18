



Экс-советник Трампа: Иран не испугался

Бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена из-за бездействия на фоне участившихся атак на американские военные базы в Ираке и Сирии.



Соответствующий комментарий Роберт О'Брайен предоставил журналистам POLITICO в кулуарах Форума международной безопасности.



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Он обвинил Байдена в неспособности предотвратить десятки атак, совершенных поддерживаемыми Ираном боевиками. Ответные удары американцев в Сирии он назвал "парой незначительных уколов".



"Атаки на американские войска продолжаются. Иран не испугался, их доверенные лица не сдерживаются. Мы делаем недостаточно для защиты наших войск, необходимо сделать больше", - считает О'Брайен

