Бывшая конгрессвумен США Синтия МакКинни отличилась серией антисемитских постов в социальных сетях, распространяя популярные теории заговора об Израиле и евреях в целом.



По данным The Jerusalem Post, в одном из недавних сообщений она пригласила подписчиков посмотреть прямую трансляцию о том, могут ли "черные и белые вместе победить общего врага", под которым подразумевался Израиль.



В трансляции примет участие сторонник "белого превосходства" и последователь идей Ку-клукс-клана Дэвид Дьюк. В других постах МакКини распространяла популярную теорию заговора о том, что Израиль якобы стоял за терактом 11 сентября.



Подобные антисемитские высказывания она позволяла себе и в 2001 году. Тогда она поделилась снимком горящих башен-близнецов и подписала "сионисты". А сам твит был подписан: "Последняя часть головоломки". Также она упоминала о заговоре, касающемся Ротшильдов, которые якобы контролируют мировые богатства и финансовые институты. А в 2009 году она возложила ответственность на евреев за провал в ее карьере.





Well, that debate got shut down on all platforms and my notice about it got shut down on "X!" Interesting how the First Amendment now works! https://t.co/e7NSAJz4OE pic.twitter.com/fPiJYkdzuE