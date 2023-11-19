



Джо Байден: США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАСа

Президент США в своей колонке для Washington Post высказался в поддержку Израиля и Украины.



Сегодня мир стоит перед точкой перелома, когда выбор, который мы сделаем - в том числе в кризисных ситуациях в Европе и на Ближнем Востоке, - определит направление нашего будущего для последующих поколений.



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Лишим ли мы ХАМАС возможности творить чистое, ничем не прикрытое зло? Будут ли израильтяне и палестинцы когда-нибудь жить в мире?



Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа оставалась опорой для глобального мира и безопасности?



И самый главный вопрос: Будем ли мы неустанно следовать нашему позитивному видению будущего или позволим тем, кто не разделяет наши ценности, затянуть мир в хаос?



И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную. Америка не может и не будет этого допускать. В интересах нашей собственной национальной безопасности - и во имя блага всего мира.