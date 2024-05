Дональд Трамп признан виновным в финансовых махинациях

Дональду Трампу грозит четырехлетнее тюремное заключение.



Бывший президент США был признан виновным по делу о финансовых махинациях. Он платил деньги за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.



По этому делу бывший президент был обвинен по 34 пунктам. Однако большинство прогнозов говорит о том, что скорей всего Трамп отделается условным сроком или домашним арестом.

🚨DEVELOPING: Trump says this was a rigged disgraceful trial.



Do you agree?



A. YES

B. NO pic.twitter.com/RafYo5Tp0H