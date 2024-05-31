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Дональд Трамп признан виновным в финансовых махинациях
31.05.2024 07:10 MIGnews.com

Дональд Трамп признан виновным в финансовых махинациях

Дональду Трампу грозит четырехлетнее тюремное заключение.

Бывший президент США был признан виновным по делу о финансовых махинациях. Он платил деньги за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

По этому делу бывший президент был обвинен по 34 пунктам. Однако большинство прогнозов говорит о том, что скорей всего Трамп отделается условным сроком или домашним арестом.


 

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