Дональд Трамп признан виновным в финансовых махинациях
Дональду Трампу грозит четырехлетнее тюремное заключение.
Бывший президент США был признан виновным по делу о финансовых махинациях. Он платил деньги за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.
По этому делу бывший президент был обвинен по 34 пунктам. Однако большинство прогнозов говорит о том, что скорей всего Трамп отделается условным сроком или домашним арестом.
🚨DEVELOPING: Trump says this was a rigged disgraceful trial.— Donald J. Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNews) May 30, 2024
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