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Под новые санкции ЕС попал российский аналог SWIFT
24.06.2024 13:30 Алина Груднева

Под новые санкции ЕС попал российский аналог SWIFT

Евросоюз в 14-й пакет санкций включил российский аналог SWIFT -  "Системы передачи финансовых сообщений".

В ЕС запретили использование СПФП субъектам, работающим за пределами РФ.

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Также запрещено проводить транзакции с юридическими лицами, которые попали в санкционный список.

Помимо прочего, запрещены транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалют, созданными за пределами ЕС, если они способствуют операциям, поддерживающим оборонно-промышленный комплекс РФ.

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