



Под новые санкции ЕС попал российский аналог SWIFT

Евросоюз в 14-й пакет санкций включил российский аналог SWIFT - "Системы передачи финансовых сообщений".



В ЕС запретили использование СПФП субъектам, работающим за пределами РФ.



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Также запрещено проводить транзакции с юридическими лицами, которые попали в санкционный список.



Помимо прочего, запрещены транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалют, созданными за пределами ЕС, если они способствуют операциям, поддерживающим оборонно-промышленный комплекс РФ.