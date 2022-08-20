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ЧП возле Йеллоустонского нацпарка США: перевернулся грузовик с топливом
20.08.2022 06:36 Алина Груднева

ЧП возле Йеллоустонского нацпарка США: перевернулся грузовик с топливом

В США возле Йеллоустонского национального парка в штате Монтана перевернулся грузовик с топливом.

 
Об этом сообщает информационное агентство АР.
 
В результате происшествия на дорогу вылилось около 18 200 литров бензина.
 
По факту экологического инцидента начато расследование. Проверяется, не попало ли топливо в ручей.
 
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Информация о пострадавших не поступала.

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