



ЧП возле Йеллоустонского нацпарка США: перевернулся грузовик с топливом

В США возле Йеллоустонского национального парка в штате Монтана перевернулся грузовик с топливом.

Об этом сообщает информационное агентство АР.

В результате происшествия на дорогу вылилось около 18 200 литров бензина.

По факту экологического инцидента начато расследование. Проверяется, не попало ли топливо в ручей.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Информация о пострадавших не поступала.