ЧП возле Йеллоустонского нацпарка США: перевернулся грузовик с топливом
В США возле Йеллоустонского национального парка в штате Монтана перевернулся грузовик с топливом.
Об этом сообщает информационное агентство АР.
В результате происшествия на дорогу вылилось около 18 200 литров бензина.
По факту экологического инцидента начато расследование. Проверяется, не попало ли топливо в ручей.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Информация о пострадавших не поступала.