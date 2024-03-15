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Бывший министр финансов США хочет купить TikTok
15.03.2024 11:29 MIGnews.com

Бывший министр финансов США хочет купить TikTok

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, 14 марта что собирает команду инвесторов, чтобы сделать предложение о покупке TikTok, сообщает CNN.

Его заявление прозвучало через день после того, как Палата представителей приняла решение о запрете китайского гиганта социальных сетей или принудительной продаже его американскому владельцу.

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"Это отличный бизнес, и я собираюсь собрать группу для покупки TikTok", - сказал Мнучин в интервью CNBC.
 

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