



Бывший министр финансов США хочет купить TikTok

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, 14 марта что собирает команду инвесторов, чтобы сделать предложение о покупке TikTok, сообщает CNN.



Его заявление прозвучало через день после того, как Палата представителей приняла решение о запрете китайского гиганта социальных сетей или принудительной продаже его американскому владельцу.



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"Это отличный бизнес, и я собираюсь собрать группу для покупки TikTok", - сказал Мнучин в интервью CNBC.

