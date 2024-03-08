



Бывший чиновник Трампа поддерживает проблемный американский банк

Человек, возглавлявший казначейство США при бывшем президенте Дональде Трампе, получает долю в проблемном региональном американском банке.



New York Community Bank сообщил, что Стивен Мнучин входил в группу, от которой он привлек более 1 млрд долларов.

Банк стремится укрепить доверие к себе после того, как столкнулся с давлением из-за рисков, связанных с его кредитами на недвижимость.



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Цена акций компании упала более чем на 60 % с конца января, когда стало известно о неожиданных убытках.



Распродажа акций ускорилась на прошлой неделе, когда банк заявил, что обнаружил "существенные недостатки" в своих процессах проверки кредитов и сменил руководство.



В среду банк сообщил о привлечении средств путем продажи акций группе компаний, включая Liberty Strategic Capital Мнучина.



Банк, который, по данным Федеральной резервной системы, в конце прошлого года занимал 28-е место в США с объемом депозитов более 80 млрд долларов, быстро превратился из местного кредитора в крупного игрока на рынке ипотеки и других кредитов на недвижимость, в том числе для владельцев квартир, сдаваемых в аренду.



В прошлом году он приобрел часть акций банка Signature Bank, который потерпел крах и был конфискован правительством США в результате банковской паники.



Бывшие руководители американских банков называют крах "беспрецедентным"



New York Community Bank, как более крупный банк, обязан откладывать большие суммы для защиты от потенциальных убытков в случае невозврата кредитов. Меры по выполнению этих обязательств привели к убыткам, о которых он сообщил в январе.



Мнучин основал свою частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital в конце своей работы в администрации Трампа в 2021 году.



До работы в Белом доме он был известен тем, что взял на себя управление IndyMac, крупным банком, потерпевшим крах во время финансового кризиса 2008 года, который он впоследствии продал с большой прибылью.

