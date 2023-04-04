



Будет ли Байден следить за судом над Трампом: ответ Белого Дома

Президент США Джо Байден целенаправленно не будет следить за судебным процессом над его предшественником Дональдом Трампом, поскольку у него есть более важные дела.



По данным CNN, об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер.



"Послушайте, президент, как и каждый день, сосредоточится на американском народе. Это не то, что является для него предметом особого внимания. Он собирается сосредоточиться на таких вещах, как обеспечение того, чтобы мы продолжали снижать цены для американцев", — отметила она.



По словам Жан-Пьер, "очевидно", что Байден что-то прочтет о Трампе в новостях, когда "у него будет свободная минутка", "но это сегодня не в центре его внимания".

