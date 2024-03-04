



Большинство американцев сомневаются в умственных способностях Байдена и Трампа

Большинство американцев в новом опросе сомневаются в умственных способностях как президента Байдена, так и бывшего президента Трампа, поскольку их возраст становится центральным вопросом в вероятном матче-реванше на всеобщих выборах.



По данным опроса, проведенного Ассошиэйтед Пресс и Центром исследований общественных отношений NORC, примерно 6 из 10 респондентов заявили, что они не очень или совсем не уверены в умственных способностях Байдена, чтобы оставаться президентом еще один срок. Примерно такая же доля сомневается в умственных способностях Трампа.



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81-летний Байден - самый пожилой президент США. Трамп, 77 лет, возможно по окончании второго срока станет самым пожилым президентом в истории страны. Серия ляпов обоих кандидатов в последние месяцы, когда они неоднократно путали людей и говорили неправильно, также вызвала беспокойство.



