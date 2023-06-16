



Блинкен прокомментировал ядерный шантаж Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.



Об этом сообщает Reuters.



"Мы не видим никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие. США не меняют свою политику в отношении этой темы", - сказал он.



Ранее на экономическом форуме в Питере Путин подтвердил информацию о том, что первая партия тактического ядерного оружия передана Беларуси.



На попытки стран НАТО вынудить РФ пойти на переговоры об уменьшении количества ядерного оружия в стране он ответил: "Хрен им".

