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блинкен
16.06.2023 20:18 Алина Груднева

Блинкен прокомментировал ядерный шантаж Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие. США не меняют свою политику в отношении этой темы", - сказал он.

Ранее на экономическом форуме в Питере Путин подтвердил информацию о том, что первая партия тактического ядерного оружия передана Беларуси.

На попытки стран НАТО вынудить РФ пойти на переговоры об уменьшении количества ядерного оружия в стране он ответил: "Хрен им".
 

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