Новости » Новости США
Бен Ходжес: ATACMS и Abrams появятся тогда, когда в США захотят победы Украины
04.12.2023 00:30 Катя Шульц

Бен Ходжес: ATACMS и Abrams появятся тогда, когда в США захотят победы Украины

Генерал Ходжес уверен, что нужные виды вооружения появятся в Украине тогда, когда в Белом доме захотят победы Украины. Пока что в администрации Байдена, по мнению генерала, сплошная нерешительность, сказал генерал в интервью Голосу Америки.

Также Ходжес сказал, что не завидует русским в окопах, потому что их командованию плевать на них, и у них совершенно жуткая система логистики. Кроме того, в связи с морозами, мы все увидим ухудшение работы российских дронов.

По мнению Ходжеса, именно в морозы следует давить на русских и теснить их.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Генерал также не понимает, почему Украина после событий 2014 не наладила адекватное производство боеприпасов, хотя именно она "десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза". По его мнению, это можно сделать даже во время войны, но это не делается.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы