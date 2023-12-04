



Бен Ходжес: ATACMS и Abrams появятся тогда, когда в США захотят победы Украины

Генерал Ходжес уверен, что нужные виды вооружения появятся в Украине тогда, когда в Белом доме захотят победы Украины. Пока что в администрации Байдена, по мнению генерала, сплошная нерешительность, сказал генерал в интервью Голосу Америки.



Также Ходжес сказал, что не завидует русским в окопах, потому что их командованию плевать на них, и у них совершенно жуткая система логистики. Кроме того, в связи с морозами, мы все увидим ухудшение работы российских дронов.



По мнению Ходжеса, именно в морозы следует давить на русских и теснить их.

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Генерал также не понимает, почему Украина после событий 2014 не наладила адекватное производство боеприпасов, хотя именно она "десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза". По его мнению, это можно сделать даже во время войны, но это не делается.



