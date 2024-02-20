



Белый дом пообещал наказать Россию за Навального

Администрация президента США Джо Байдена проработала новый антироссийский санкционный пакет, который будет введен в связи с внезапной смертью оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



По данным Reuters, такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



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По его словам, о введении нового пакета санкций Белый дом объявит в пятницу, 23 февраля.



"Какую бы историю российское правительство ни решило рассказать миру, очевидно, что Путин и его правительство несут ответственность за смерть Навального",- подчеркнул он.



Кирби в очередной раз повторил призыв Вашингтон к России относительно "полной прозрачности" в расследовании обстоятельств смерти Навального.



"Санкции призваны привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с Навальным и за ее действия в Украине. Новый пакет будет основан на продолжающихся усилиях по удушению экономики РФ", - добавил Кирби.