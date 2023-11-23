



Белый дом: окончательные детали сделки - на стадии разработки

Окончательные детали сделки между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в обмен на освобождение заложников находятся на стадии разработки.



В этом заверил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.



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"Соглашение было достигнуто и остается в силе. Стороны работают над окончательными деталями", - сказано в заявлении.



В Белом доме заверили, что переговоры об освобождении заложников продвигаются.



"Мы надеемся, что реализация соглашения вступит в силу в пятницу", - добавили в Белом доме.

