



Белый дом объявил о первом пакете военной помощи Украины на $300 млн в этом году

Как сообщил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пакет содержит снаряды для артиллерии и боеприпасы к HIMARS и другое.



Это первое объявление о военной помощи США Украине с конца декабря 2023 года.



По словам одного из официальных лиц, в пакет будет входить несколько противопехотных/противоматериальных средств, или APAM, более старой версии системы ATACMS большой дальности, которая может преодолевать расстояние в 100 миль и нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб. Всем была предоставлена ​​анонимность, чтобы высказаться перед объявлением.



По словам этого чиновника и еще одного американского чиновника, в транш также войдут дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня. Об этом сообщает издание Politico.

