



Белый дом: не теряем надежды на переговоры об освобождении пленных из Газы

Вашингтон не теряет надежды на возобновление переговоров относительно освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе.



Такое заявление в интервью телеканалу NBC сделал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



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По его словам, США заинтересованы в возобновлении контактов для освобождения заложников.



"Мы интенсивно работаем над тем, чтобы вернуть стороны за стол переговоров. Мы бы предпочли, чтобы это произошло сегодня, но, честно говоря, я не знаю, когда это произойдет", - отметил он.