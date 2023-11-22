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Байден приветствует сделку по заложникам
22.11.2023 07:14 MIGnews.com

Байден приветствует сделку по заложникам

Президент США Джо Байден приветствует недавно объявленную сделку по освобождению заложников между Израилем и ХАМАСом.

"Джилл (жена Байдена) и я все эти недели воспринимали  всех заложников и их близких близко к сердцу, и я чрезвычайно рад, что некоторые из этих храбрых людей, перенесших недели плена и большие испытания, воссоединятся со своими семьями после полного осуществления этой сделки", - говорится в заявлении Байдена, поблагодарившего лидеров Катара, Египта и Израиля за их усилия.

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"Я не остановлюсь, пока все заложники не будут освобождены", - сказал он.

 

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