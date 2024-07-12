



Байден: “Я - самый квалифицированный”

На пресс-конференции в Вашингтоне журналисты спросили Байдена о том, может ли он занимать должность президента второй срок. Он ответил, что по-прежнему считает, что сможет победить Трампа, и останется в гонке.



"Я думаю, что я самый квалифицированный человек, чтобы баллотироваться на пост президента. Я победил его один раз и одержу победу снова... В этой кампании предстоит пройти долгий путь, поэтому я просто продолжу двигаться дальше", — сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции.



