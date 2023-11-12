



Байден снова отказался утвердить бюджет без помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подал законопроект о временном финансировании федерального правительства, который не предусматривает выделение денег на помощь Украине и Израилю, об этом сообщает The Hill.



На самом деле, план, который предлагает Джонсон состоит в том, чтобы продлить финансирование части правительственных программ, а также поддержать ряд ведомств до 19 января 2024 года, прочих – до 2 февраля.



Дедлайн по принятию финансирования - пятница 17 ноября. Иначе федеральное правительство прекратит работу.



Джонсон считает, что финансовая помощь Израилю и Украине должна рассматриваться отдельно от законопроекта по финансированию правительства. Это, якобы, поможет избежать шатдауна.

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Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер зачитала заявление от Администрации Байдена, в котором говорилось: "Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и [ведет к] очередным шатдаунам, точка”.

