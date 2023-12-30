



Байден: Путина надо остановить сейчас

“Соединенные Штаты подтверждают приверженность идеалам свободы, всегда будут выступать против тирании в мире и продолжают стоять на стороне народа Украины, ценой собственных жизней противостоящей российской агрессии”.



Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в ответ на российскую массированную ракетную атаку на Украину в пятницу 29 декабря, в результате которой погибли 30 мирных граждан и множество людей получили ранения.



“Америка будет стоять на стороне свободы сегодня, завтра и всегда. Америка выступает против тирании и угнетения. Америка стоит на стороне народа Украины”, - отмечается в заявлении.



“В то время как Путин продолжает свою жестокую захватническую войну, мы должны поддержать Украину в ее усилиях по защите. Конгресс должен перейти к действиям в новом году”, - заявил Энтони Блинкен.

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Президент США Джо Байден заявил, что этой атакой Путин подтвердил, что не изменил своих целей в Украине. Байден сказал, что Путина нужно остановить, потому что это чревато безопасностью всей Европы и увеличивает риски США быть вовлеченными в эту войну.





