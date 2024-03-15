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Байден: Путин - бандит
15.03.2024 22:02 Алина Груднева

Байден: Путин - бандит

Президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом, прокомментировал "выборы" Путина в России и необходимости предоставления Украине помощи.

По данным "Голос Америка", он прямо сказал, что думает о российском лидере.

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Американский лидер подчеркнул, что полон решимости продолжать делать вклад в оказание помощи Украине.

"Я полон решимости продолжать вносить свой вклад, я уверен, что большинство членов Конгресса хотят продолжить гнуть свою линию, потому я призываю всех членов Конгресса выступить против Путина. Он - бандит", – заявил он.
 

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