



Байден: Путин - бандит

Президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом, прокомментировал "выборы" Путина в России и необходимости предоставления Украине помощи.



По данным "Голос Америка", он прямо сказал, что думает о российском лидере.



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Американский лидер подчеркнул, что полон решимости продолжать делать вклад в оказание помощи Украине.



"Я полон решимости продолжать вносить свой вклад, я уверен, что большинство членов Конгресса хотят продолжить гнуть свою линию, потому я призываю всех членов Конгресса выступить против Путина. Он - бандит", – заявил он.

