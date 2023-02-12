



Байден призывает Израиль к "достижению консенсуса" по судебной реформе

Президент США Джо Байден в субботу впервые публично высказался по поводу плана правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху по резкому ограничению полномочий судебной системы Израиля.



В заявлении для The New York Times Байден сказал: "Гениальность американской демократии и израильской демократии в том, что они обе построены на сильных институтах, на системе сдержек и противовесов, на независимой судебной системе. Достижение консенсуса в отношении фундаментальных изменений действительно важно для обеспечения того, чтобы люди верили в них, чтобы их можно было поддерживать".



Заявление было опубликовано за два дня до того, как правительство Нетаньяху должно вынести на голосование в Кнессете некоторые из наиболее спорных законодательных предложений, несмотря на призывы президента Исаака Герцога к коалиции приостановить свои усилия, чтобы провести диалог для достижения консенсуса.



Заявление Байдена, похоже, поставило его в один ряд с Герцогом и не в ногу с усилиями правительства Нетаньяху провести радикальную перестройку судебной системы.



Заявление Байдена представляет собой дальнейшую эскалацию позиции США против усилий Израиля.



На следующий день после того, как 4 января министр юстиции Ярив Левин объявил о пакете законодательных актов, два официальных лица США заявили, что администрация не планирует оказывать давление на Израиль против проведения капитальной реформы. Официальные лица объяснили, что этот вопрос является внутренним делом Израиля и что Вашингтон предпочитает оставить свой голос для оценки политики, которая более непосредственно влияет на усилия по продвижению решения о создании двух государств.



Но когда десятки тысяч израильтян начали выходить на улицы в знак протеста против планов правительства, США, похоже, постепенно последовали их примеру. 9 января Государственный департамент опубликовал несколько расплывчатое заявление, в котором говорится , что "независимые институты Израиля имеют решающее значение для поддержания процветающей демократии в стране, а наши общие демократические ценности лежат в основе наших двусторонних отношений".



Десять дней спустя в СМИ появились сообщения, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан, приехавший с визитом, обсуждал реформу судебной системы во время встречи один на один с Нетаниягу в Иерусалиме.



Затем госсекретарь США Энтони Блинкен пошел еще дальше, кивая протестующим против Нетаниягу, стоя рядом с премьер-министром после их встречи 30 января.



Говоря о планах правительства Нетаниягу, Блинкен подчеркнул, что "достижение консенсуса по новым предложениям — это самый эффективный способ обеспечить их принятие и сохранение".



Байден сделал то же самое в своем заявлении в субботу. Но тот факт, что слова исходили от него, прямо говорит о том, насколько серьезно администрация относится к вопросу.

